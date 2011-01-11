Бомбу у Верховній Раді не знайшли

До Верховної Ради України знову пускають відвідувачів після того, як через повідомлення про можливе замінування з приміщення парламенту були виведені майже всі присутні.

Як передає кореспондент УНІАН, під час перерви в роботі парламенту до ВР прибула спеціальна група, яка перевіряла інформацію про можливе замінування. Зокрема, крім працівників даної служби, до ВР були доставлені дві вівчарки. У той час, як відвідувачі ВР покинули приміщення, в ньому продовжували залишатися народні депутати та працівники деяких підрозділів ВР.

Про це під час вечірнього пленарного засідання заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що інформація про замінування ВР не підтвердилася.

Він заспокоїв депутатів та закликав їх продовжувати роботу.

«В результаті обстеження не підтвердилася інформація про замінування Верховної Ради України. В нас є всі підстави спокійно працювати», - сказав В.ЛИТВИН.