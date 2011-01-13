ГПУ зобов’язала Тимошенко приїздити щодня

Генеральна прокуратура України зобов’язала лідера партії “Батьківщина” Юлію ТИМОШЕНКО щодня з 10.00 до 17.00 години приїжджати до Головного управління з розслідування особливо важливих справ для ознайомлення з матеріалами порушеної проти неї кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сама Ю.ТИМОШЕНКО повідомила журналістам після виходу з приміщення Генпрокуратури.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що сьогодні її ознайомили з відповідною постановою відомства.

Вона назвала незаконною цю постанову Генпрокуратури.

«Жодним законом не передбачено таке знущання. Вони просто хочуть обмежити мою можливість працювати, спілкуватись з людьми, обмежити усі кроки на посилення нашої політичної роботи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер “Батьківщини” звинуватила Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у чиненні тиску на слідчих прокуратури.

«Це все вказівки діючого Президента», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Президент немає права примушувати слідчих так брутально порушувати закон», - додала вона.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде вона виконувати умови цієї постанови, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Ми порадимось з адвокатами і зробимо все, щоб мати можливість працювати».