КМДА просить пресу писати, в який термін бажано отримати інформацію

У Київській міській державній адміністрації запроваджено новий порядок опрацювання запитів, що надійшли від засобів масової інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відтепер для того, щоб отримати коментар (офіційні документи, статистичну інформацію, офіційні коментарі, згоди на інтерв’ю та участь у телевізійних зйомках тощо) від посадових осіб КМДА, районних у місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ чи організацій, які підпорядковані виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), представникам ЗМІ необхідно надіслати до прес-служби КМДА письмовий запит.

У запиті необхідно вказати бажані терміни надання інформації. Терміни повинні бути реалістичними, бо вони є орієнтиром для посадових осіб, які будуть надавати інформацію за цим запитом. У разі, якщо це неможливо, відповідь надається у термін, який передбачено законодавством України, йдеться у повідомленні.

Відповіді на інформаційні запити (у тому числі згода на інтерв’ю та участь у телезйомках тощо) передаються засобам масової інформації виключно прес-службою.