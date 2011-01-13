Пшонка каже, що лови на Матіос він не влаштовував

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА заявляє, що відомство не доручало переслідувати письменницю Марію МАТІОС.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, про це В.ПШОНКА заявив у своєму інтерв’ю.

«У відомстві ніяких перевірок з цього питання не проводилося та доручень щодо переслідування письменниці Марії МАТІОС не давалося. Прокуратура діє в рамках закону та чітко дотримується принципів верховенства права», - сказав генпрокурор.

У Відділі зв’язків зі ЗМІ відомства зазначили, що «до правоохоронних органів надійшло звернення голови Ради організації ветеранів України народного депутата Петра ЦИБЕНКА, в якому йшлося про начебто «ганебне порівняння» письменницею обеліску на могилі Невідомого солдата Меморіального комплексу у «Парку Вічної Слави».

«Вказана ситуація має регулюватися виключно цивільно-правовими відносинами, що найближчим часом підтвердиться відповіддю правоохоронних органів», - наголосили у Генпрокуратурі

Як повідомляв УНІАН, 12 січня М.МАТІОС звернулася з відкритим листом до генерального прокурора В/ПШОНКИ та міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА з проханням пояснити, з яких причин та підстав її розшукують правоохоронні органи.

М.МАТІОС зауважила, що міліція розшукувала її у львівському видавництві і вилучила з продажу її книгу «Вирвані сторінки з автобіографії».

Також письменниця просила надати відповідь, чому дільничні інспектори міліції “із посиланням на розпорядження генерального прокурора України опитують мешканців тих будинків у Києві, де моя родина мешкала свого часу, змушуючи їх підписувати відповідні свідчення щодо мене”.

На переконання М.МАТІОС, дії працівників правоохоронних органів мають всі ознаки шантажу та безпідставного психологічного тиску

У свою чергу, у столичній міліції наголосили, що не чинять тиск на М.МАТІОС і не мають намірів її затримувати.

За повідомленням Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у м.Києві, міліція за дорученням Генпрокуратури проводить перевірку у зв’язку із запитом народного депутата від КПУ П.ЦИБЕНКА щодо правової оцінки висловлювань у книзі М.МАТІОС "Вирвані сторінки з автобіографії" про пам’ятники радянським воїнам.

Після перевірки усі зібрані матеріали будуть надані Генпрокуратурі для прийняття рішення згідно з чинним законодавством за запитом народного депутата України, повідомили у міліції.