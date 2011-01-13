У ГПУ не коментують надання притулку Данилишину
18:01, 13 січня 2011Політика
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Чекають офіційного підтвердження...
У Генеральній прокуратурі України не коментують інформацію в українських ЗМІ про надання колишньому міністру економіки Богдану ДАНИЛИШИНУ політичного притулку у Чехії, оскільки не мають цьому факту офіційного підтвердження.
Про це УНІАН повідомив начальник прес-центру Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.
«Ми не можемо коментувати цю інформацію, оскільки не маємо офіційного підтвердження їй», - сказав він
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