У ГПУ не коментують надання притулку Данилишину

У Генеральній прокуратурі України не коментують інформацію в українських ЗМІ про надання колишньому міністру економіки Богдану ДАНИЛИШИНУ політичного притулку у Чехії, оскільки не мають цьому факту офіційного підтвердження.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-центру Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.

«Ми не можемо коментувати цю інформацію, оскільки не маємо офіційного підтвердження їй», - сказав він