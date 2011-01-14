ПР: казнокрадів не врятує навіть прихильність деяких іноземних держав

Партія регіонів підтримує дії правоохоронних органів по боротьбі з корупцією, у тому числі й серед нинішніх опозиціонерів.

Про це йдеться у заяві прес-служби Партії регіонів, розміщеній на офіційному сайті партії.

«Партія регіонів, одержавши найбільший кредит довіри за підсумками виборів від мільйонів українських громадян, сформувала органи влади і розвернула системну боротьбу з корупцією. Ця боротьба направлена на припинення казнокрадства, хабарництва, кругової поруки і має на кінцевій меті привчити чиновників раціонально використовувати державні кошти, що зрештою сприятиме підвищенню добробуту кожного українського громадянина», - наголошується в заяві.

У партії додають, що, крім поточного контролю за дотриманням виконання законів при ухваленні рішень у державній сфері управління, влада ще навесні минулого року провела масштабну ревізію використання бюджетних коштів попереднім урядом. «У результаті було порушено сотні кримінальних справ проти корупціонерів, які обіймали посади на різних рівнях державної влади», - наголошується в заяві.

У Партії регіонів підкреслюють, що перевірки, проведені співробітниками прокуратури, КРУ, дозволили виявити більш як 18 тисяч скоєних лише торік порушень законодавства, пов`язаних із корупцією. Майже дві тисячі кримінальних справ вже передані до суду. По кожній з них проводиться ретельне розслідування.

«Боротьба з корупцією йде без огляду на партійну приналежність корупціонера, злодія або хабарника. Серед громадян, стосовно яких порушені кримінальні справи, безліч осіб, які ще вчора уособлювали владу, а сьогодні називають себе опозиціонерами. Інші збіглі чиновники, які ніколи політичною діяльністю не займалися, намагаються представити себе політичними біженцями, що викликає подив. У зв`язку з цим поширюються чутки про те, що в країні нібито почалися політичні переслідування опозиції», - вважають у прес-службі.

У Партії регіонів твердо переконані, що всі спроби колишніх або діючих посадовців перешкодити системній боротьбі з корупцією зазнають невдачі. «Солідарність екс-чиновників, які звикли жити за принципами «рука руку миє» або «ворон ворону очей не виклює», не зможе перешкодити наведенню ладу і відновленню законності в країні. Ми примусимо чиновників дбайливо ставитися до грошей платників податків. Кожен представник влади, що прокрався, відповідатиме за всією суворістю закону. Злодіїв і казнокрадів не врятують ні статус, ні мандати, ні партквитки, ні високі посади, ні прихильність з боку деяких іноземних держав», - йдеться у заяві.

«Корупціонери, які сьогодні знаходяться у лавах так званої опозиції, не зможуть піти від відповідальності, прикрившись гучним статусом політичних репресованих», - наголошують “регіонами”.

У заяві висловлюється підтримка правоохоронним органам у їх прагненні раз і назавжди зламати корупційні схеми, припинити розкрадання бюджетних коштів. «Ми закликаємо правоохоронців ретельно розібратися з кожним випадком корупції, покарати винних, вжити превентивних заходів проти розкрадань і казнокрадства. І назавжди укарбувати в свідомість найнятих народом чиновників думку про те, що за кожну витрачену копійку платників податків необхідно нести відповідальність», - наголошується в заяві.