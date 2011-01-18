В опозиції підозрюють, що ПР готує альтернативну акцію 22 січня

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликала своїх прихильників прийти 22 січня на Софійську площу в Києві, де опозиція планує відсвяткувати День соборності. Організатори цього заходу впевнені, що Партія регіонів спробує завадити їм, подавши в Київську міськдержадміністрацію заявку на проведення на Софійскій площі альтернативного мітингу. Втім, "регіонали" цю інформацію спростовують, пише Коммерсантъ-Україна.

Юлія Тимошенко особливо акцентувала увагу на мирному характері акції. Тоді як у п`ятницю у Верховній раді в рамках години питань до уряду, міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов заявив, що опозиція "готує кровопролиття" під час заходів 22 січня. Пані Тимошенко назвала слова пана Могильова провокацією, додавши, що подібні заяви з`являються, "тому що вони (представники влади) самі бояться".

За словами джерела Ъ в координаційній раді з підготовки проведення акції 22 січня, в ній мають намір взяти участь представники партій "Батьківщина", "Свобода", "Конгрес українських націоналістів", УНА-УНСО, "Народний рух". "Але це – попередній список, по суті, запрошуються всі бажаючі патріоти", - пояснило джерело. Він також повідомив, що ведучими заходу будуть поет Дмитро Павличко і голова Республіканської християнської партії Микола Поровський. Виступи з сцени будуть поділені порівну між представниками партій і громадських організацій. Неузгодженими поки залишаються деталі акції: "Прихильники Юлі (Тимошенко) переживають, що активісти `Свободи` заважатимуть їй виступати, скандуючи ім`я свого лідера (Олега Тягнибока)",- розповіли в оргкомітеті.

Вчора один з опозиційних депутатів на умовах анонімності також повідомив Ъ, що Партія регіонів (ПР) має намір завадити опозиції провести мітинг і 22 січня планує організувати на Софійській площі альтернативну акцію. "Вони збираються подати заявку на той же день і час, що і ми, для того, щоб у суду з`явилася можливість заборонити наш захід, - сказав депутат.– Для цього `регіонали` мають намір звезти до Києва близько 20 тис. осіб".

Тим часом опитані представники ПР цю інформацію спростували. "Ми обов`язково святкуватимемо День соборності, але виключно в рамках заходів, запланованих державними органами, - заявив заступник голови ПР з питань ідеології, народний депутат Володимир Демидко.– Ніяких заявок на проведення акцій на Софійській площі ми подавати не будемо, і звозити до Києва людей ніхто не збирається". "Все це – качка, нічого подібного Партія регіонів не планує", - підтримав його глава запорізької обласної організації ПР, голова Запорізької обласної державної адміністрації Борис Петров.