Азаров буде приводити до тями торгівлю

Уряд розпочинає аналітичну і контрольну роботу щодо усунення цінових дисбалансів в регіонах, тому прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі направити комісії для вивчення цінової ситуації на продовольчому ринку у Волинській та Вінницькій областях.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

«Ми повинні отримати об’єктивну картину перед звітом керівників регіонів на Кабінеті міністрів, щоб дати принципову оцінку їх роботі, - підкреслив глава уряду. - Виправдання, що ціни на продукти підвищуються тому, що подорожчав бензин, що відбувається сезонне коливання або виросли світові ціни, уряд не приймає. Ціни на пальне виросли на 5-6%, а на картоплю, наприклад, у Тернопільській області – на 25%. А світові ціни на картоплю, якої у нас вдосталь, Тернопільську область взагалі ніяк не зачіпають».

Також М.АЗАРОВ доручив Мінекономрозвитку і торгівлі та Антимонопольному комітету разом з регіональними адміністраціями вжити визначених законом заходів в регіонах, де ціни збільшено невмотивовано. “Наприклад, якщо закупівельна ціна гречки становить близько 7 гривень, а роздрібна – понад 15 гривень, то очевидно, що різниця – це надприбуток торгівлі”, - зазначається у повідомленні.

«Ми повинні привести до тями нашу торгівлю й жорстко, невідворотно застосовувати законні санкції до тих, хто залазить у кишеню до громадян», - заявив прем’єр.

Водночас М.АЗАРОВ наголосив, що принципове вирішення проблеми цінової стабілізації полягає у нарощуванні виробництва продукції та створенні сучасної інфраструктури торгівлі.

«Для тієї ж картоплі в принципі існує тільки три етапи руху до покупця: транспортування з поля на базу - раз. Переробка (сортування, сушіння, пакування) - два. І транспортування в магазин - три. Усе. Не може картопля раптово стати на чверть дорожче, - підкреслив прем’єр-міністр. - Тому висновок однозначний: нашу оптову й роздрібну торгівлю потрібно модернізувати, розвертати до покупця. Не дозволяти цілій юрбі перекупників і торгівельним мережам наживатися на покупцеві. От чому вже цього року ми почали будівництво великих оптових ринків сільгосппродукції».

Як повідомляв УНІАН, 12 січня на засіданні уряду М.АЗАРОВ заявив, що Кабмін має намір заслухати керівників низки областей з приводу підвищення в грудні цін на продовольство.

Він зазначив, що, зокрема, в Сумській, Івано-Франківській, Волинській, Вінницькій і Житомирській областях підвищення цін на деякі групи товарів у грудні 2010 р. істотно перевищило середні показники по країні.