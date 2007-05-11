Мороз про наміри Ющенка: все це врешті-решт є криміналом

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО навмисно затягує політичну кризу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради.

За його словами, «вся затія з виборами є небезпечною провокацією, яка не має жодного відношення до прав Президента, визначених Конституцією».

Голова ВР зазначив, що В.ЮЩЕНКО сьогодні фактично знаходиться в опозиції.

«А я вже говорив, що не може бути опозицією та сила, яка фактично очолює всю виконавчу владу в Україні, в областях і в районах», - сказав він.

О.МОРОЗ зазначив, що Президент України спеціально поглиблює конфлікт, використовуючи при цьому не правові методи і відстоюючи інтереси однієї політичної сили.

Голова ВР зазначив, що в Конституції України не передбачається право Президента виступати в ролі організатора виборчої кампанії ВР.

«Я уважно читав Конституцію, я писав цей документ, такого там нема», - сказав він.

За словами О.МОРОЗА, на сьогоднішній день необхідно знайти відповідь на питання, чому відбувається «зачистка» в судовій гілці влади та чому Президент України проводить наради з головами облдержадміністрацій з приводу виборчої кампанії.

«Це відверта цинічна, цинічна як ніколи підготовка до використання адмінресурсу. Це ще одне підтвердження того, що дострокові вибори, якщо і проводити, то одночасно і парламенту і Президента», - сказав О.МОРОЗ.

Голова ВР також наголосив, що є дуже дивною заява Президента відносно того, що він має намір зібрати засідання РНБО, якщо не вдасться знайти компромісу робочій групі у питанні проведення дострокових виборів.

«Читайте закон про РНБО, там же чітко записано, що може ця структура, а що не може», - сказав О.МОРОЗ.

Він наголосив, що все це «врешті-решт є криміналом».