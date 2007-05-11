Луценко хоче позбутися депутатів „багаторазового використання”

Український парламент потребує оновлення та самоочищення. Про це повідомив під час прес-конференції у Чернігові лідер „Народної Самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО, передає кореспондент УНІАН.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, оновлення Верховної Ради має відбутися на 70%. „Ми повинні позбутися від депутатів „багаторазового використання”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. Він переконаний, що після виборів ряди „політичних пенсіонерів” поповняться.

Ю.ЛУЦЕНКО ставить завдання привести до парламенту нових людей, з новими ідеями, які мають успіхи у громадській діяльності. „До свого списку ми включимо людей, які є спеціалістами у своїх галузях, і які можуть запропонувати не просто ідеї і слова, а конкретні законопроекти”, - стверджує лідер „Народної Самооборони”. Вже зараз Ю.ЛУЦЕНКО говорить про як мінімум 30 представників його політичної сили в парламенті.