Томенко пропонує забрати в нардепів зарплату

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що за нинішніх умов доречно було б, аби народні депутати працювали на громадських засадах без отримання зарплати.

Про це він заявив в інтерв'ю «5 каналу».

"Оскільки депутати зараз мають набагато менше навантаження, вони повинні бути не державними службовцями, а громадськими діячами, які не отримують зарплату за свою роботу, а як депутати місцевих рад просто приходять і голосують за вказівкою однієї людини", - сказав він.

М.ТОМЕНКО пояснив, що останнім часом у Верховній Раді розгляд більшості питань відбувається за скороченою процедурою і за вказівкою однієї людини більшість у парламенті одностайно голосує навіть без обговорення. "Відбувається "парламент за скороченою процедурою", і я не бачу роботи депутатів", - сказав він.

Більше того, додав віце-спікер, декілька депутатів взагалі не відвідують засідання парламенту, але заробітну плату при цьому отримують.

М.ТОМЕНКО наголосив, що він не підтримує ідею про скорочення депутатського корпусу до 300 осіб. "Це складна процедура. Це потрібно вносити зміни до Конституції, і боюся, що тоді від опозиції жодного депутата не залишиться", - сказав він.