Антитерористичний центр СБУ перевели на посилений режим роботи

У зв’язку з учорашнім терактом у Москві в аеропорту «Домодєдово» Служба безпеки України посилила охорону на об’єктах авіаційного та залізничного транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, зокрема, на посилений режим роботи переведено Антитерористичний центр СБУ, що передбачає попередження можливих терористичних проявів.

Як повідомляв УНІАН, вибух в російському аеропорту «Домодєдово» стався вчора о16.32 за московським часом. За попередніми даними, вибуховий пристрій був приведено у дію терористом-смертником.

Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров`я РФ, жертвами теракту стали 35 осіб, постраждали 168 осіб, з них 100 госпіталізовано.

Серед загиблих – громадянка України Ганна Машутіна.