Симоненка звинувачують у тому, що він відрубав голову і вирвав серце

Перший секретар Кримського республіканського комітету Комуністичної партії Наталія ШТЕПА не визнає рішення про виключення центральним керівництвом КПУ понад 80 кримських комуністів із лав партії.

У інтерв`ю УНІАН Н.ШТЕПА заявила: «Ми не визнаємо цього рішення, як не визнавали рішень щодо виключення з партії (першого секретаря Рескому) Леоніда ГРАЧА, (другого секретаря) АКСЮТІНА, щодо розпуску Рескому... Рішення ухвалено з грубими порушеннями статуту партії. Виключений із партії цвіт Кримської партійної організації! «Голову» відрубали в особі ГРАЧА, АКСЮТІНА, тепер знищують керівників районних і міських організацій».

Водночас вона заявила, що виключені з Компартії активісти не мають наміру писати апеляції в центральну контрольну комісію. «Ми вважаємо комуністами тих, хто виключений із партії», - сказала Н.ШТЕПА.

Вона також заявила, що сьогодні пройшло засідання бюро Рескому КПУ, обраного 15 січня, учасники якого засудили «вчорашнє ганебне рішення для партії». «Воно ще раз підтверджує висновок: СИМОНЕНКО Петро Миколайович, знищуючи Кримську партійну організацію, вириваючи її серце, діє не в інтересах комуністичного руху, а всупереч, намагається зробити партію такою, яка покорялася б йому як авторитарному керівнику», - сказала Н.ШТЕПА.

Нагадаємо, президія Центрального комітету Компартії України 16 грудня 2010 року ухвалила виключити народного депутата України Леоніда ГРАЧА з партії та фракції КПУ в парламенті, а також ухвалила рішення про розпуск Кримського рескому. До обрання нового складу Рескому керівництво кримською парторганізацією доручено секретаріату ЦК Компартії. Ці рішення стали реакцією на позачерговий пленум Рескому, який обрав 14 грудня головою Кримського республіканського комітету КПУ Л.ГРАЧА, якого об`єднаний пленум ЦК і ЦКК КПУ 11 грудня звільнив із цієї посади з формулюванням «за серйозні порушення партійної дисципліни й дії, що ведуть до дискредитації партії».

Л.ГРАЧ керував Рескомом із вересня 1993 року.

Пленум Кримського республіканського комітету Компартії 15 січня 2011 року обрав першим секретарем Рескому Н.ШТЕПУ, члена Центрального комітету КПУ. П.СИМОНЕНКО назвав конференцію «позастатутною» й пообіцяв виключити з партії її організаторів.

Президія Центрального комітету Компартії 24 січня виключила з лав КПУ понад 80 кримських комуністів «за антипартійну діяльність, що виразилася в грубому порушенні статуту Компартії України»: невиконання низки грудневих ухвал керівництва політсили, створення умов для розколу кримської парторганізації та партії в цілому, а також участь «у антипартійному заході» 15 січня. Президія вирішила скликати позачерговий пленум Центрального комітету Компартії на 29 січня в Києві й винесла на його розгляд, зокрема, питання про ситуацію в Кримській організації КПУ.