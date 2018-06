В Україні протестні настрої зростають з кожним днем?

Сьогодні опозиційним силам України потрібно об`єднуватися не навколо лідера чи політичної сили, а в ім`я захисту інтересів громадян України, в ім`я цілісності і незалежності нашої держави.

Таке переконання висловив лідер ГО «Новий Київ», голова Соціально-Християнської партії Зорян ШКІРЯК, коментуючи підсумки проведення Дня Соборності України.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі політика.

«Сьогодні, коли пристрасті навколо проведення Дня Соборності вщухли, можна підбити підсумки: як я і припускав, 22 січня стало«лакмусовим папірцем» для української опозиції, свого роду іспитом на «профпридатність» в очах власного народу”, - сказав З.ШКІРЯК.

Він наголосив, що розрізненість в опозиційному таборі грає тільки на руку нинішній владі.

“Кажучи про об`єднання опозиційних сил, мова повинна йти, в першу чергу, про спільні дії, консолідацію зусиль для протистояння режиму. Сьогодні об`єднуватися треба не навколо лідера чи політичної сили, а в ім`я захисту інтересів громадян України, в ім`я цілісності і незалежності нашої держави. Саме цього від опозиційних демократичних сил чекали люди. На жаль, цього не сталося - розбіглися по кутках », - підкреслив З.ШКІРЯК.

«ЯЦЕНЮК і Ко можуть ще довго, підігруючи владі, складати різнокольорові пазли і говорити з екранів про єдність країни, при цьому нічого конкретного не пропонуючи, замість того, щоб прийти до стін Святої Софії”, - додав політик.

З.ШКІРЯК переконаний, що вже давно прийшов час реальних дій і справжньої боротьби: “Інакше демократія в країні буде остаточно знищена. Сьогодні очевидним стало одне - зупинити політичний, соціальний і економічний терор влади зможе лише масштабний народний опір, «народний кулак». Адже не секрет, що протестні настрої ростуть з кожним днем, а влада, на жаль, не робить висновків з того, що відбувається”.

Він заявив, що разом з однодумцями зробить все можливе, щоб пробудити свідомість людей і підняти їх на захист своїх прав і свобод всіма доступними законними методами.

Тим не менше, лідер «Нового Києва» радий, що, не дивлячись на всі погрози влади і відверте залякування, тисячі людей - справжніх патріотів - прийшли на Софійську площу, щоб разом відсвяткувати День Соборності України.

З.ШКІРЯК також щиро подякував Анатолію ГРИЦЕНКУ, Миколі КАТЕРИНЧУКУ та представникам їхніх політичних сил за те, що, всупереч усьому, вони стояли на Софійській площі “поряд з іншими опозиційними політиками, разом зі своїм народом”.

Як повідомляв УНІАН, під час організації опозицією акції з нагоди Дня Соборності України З.ШКІРЯК закликав усіх опозиційних політиків, а також патріотично налаштованих і небайдужих громадян підтримати цей захід.

Лідер "Нового Києва" тоді також висловив переконання, що 22 січня також стане іспитом для української опозиції.

“Гадаю, що це буде "лакмусовий папірець", який виразно покаже суспільству who is who, і відокремить “зерна від лузги” в опозиційному таборі. Адже ні для кого не секрет, що у нас є дві опозиції. Одна - реальна опозиція, якій трощать голови, яку заарештовують, тягають по судах і допитах. І є "своя" опозиція, ручна, обласкана владою, узгоджена особисто з ЯНУКОВИЧЕМ, Кабміном і АП. Сподіваюся, що 22 січня український народ отримає відповідь і на це питання", - зазначив З.ШКІРЯК.

Він наголосив, що в умовах абсолютної закритості влади, “коли країна впевнено рухається до тоталітаризму”, тільки спільні, консолідовані, об`єднані дії усіх опозиційних сил зможуть ефективно впливати на процеси, що відбуваються в державі.