Україна, Польща та Литва створять бригаду для протидії кризовим ситуаціям
09:35, 30 січня 2011Політика
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Начальник Генштабу: буде в 2013 році
Україна, Польща та Литва створять бригаду для протидії кризовим ситуаціям.
Про це заявив журналістам начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО.
“Ми обговорили з начальниками Генштабу Польщі та Литви питання створення україно-польсько-литовської бригади. Зараз відпрацьовується вже комплект нормативно-правових актів”, - сказав він.
За словами Г.ПЕДЧЕНКА, в 2012 році планується створити штаб бригади і провести три командно-штабні навчання, а в 2013 році – створити бригаду повністю.
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