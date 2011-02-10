СБУ «шитиме» Свободі вибухи в Макіївці?

Трьох представників ВО «Свобода» викликають на допит в Управління СБУ в Донецькій області у зв`язку з вибухами в Макіївці.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив голова Донецької міської організації ВО «Свобода» Артур ШЕВЦОВ.

За словами А.ШЕВЦОВА, він, а також заступник голови обласної організації ВО «Свобода» Сергій БІЛОБЛОЦЬКИЙ і секретар Донецької міської організації «Свободи» Олексій ПОГОРЄЛИЙ отримали повістки від СБУ з вимогою з`явитися на допит для дачі свідчень у зв`язку з вибухами в Макіївці.

«Нас викликають як свідків для дачі свідчень до обласного Управління СБУ. Нам дали телефон слідчого у цій справі Євгена Леонідовича КОСЯКА. Я дзвонитиму йому й домовлятимуся про час (допиту). БІЛОБЛОЦЬКИЙ уже там, я збираюся піти завтра», - зазначив А.ШЕВЦОВ.

Він також додав, що на момент вибухів усі троє партійців у Макіївці не були. «Не знаю, яке відношення ми маємо до цих вибухів. Ми, як усі нормальні люди, спали в цей час удома в своїх ліжках. Мені самому цікаво, про що нас запитуватимуть. Але ми не ховаємося й на допит підемо», - підкреслив А.ШЕВЦОВ.

У прес-службі Управління СБУ в Донецькій області УНІАН підтвердили, що у справі про вибухи в Макіївці проводиться слідча робота, в рамках якої для дачі свідчень були викликані представники ВО «Свобода». «Для нас не має значення партійність. Ми в своїй роботі керуємося лише законами України», - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, що 20 січня близько 5.00 у Макіївці прогриміли два вибухи. Постраждалих і загиблих немає. На місці вибуху міліція виявила анонімну записку, в якій містилася вимога про виплату певної суми грошей і погроза ще 5 вибухів у Макіївці в разі її невиплати.

За цими фактами було порушено кримінальну справу за статтею "тероризм".