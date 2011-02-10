Нардеп вважає, що Україна зараз – це гірший варіант СРСР

Голова партії "Україна майбутнього", позафракційний народний депутат Святослав ОЛІЙНИК вважає, зараз в Україні будується держава "радянського зразка", де прокурор і НКВС були набагато важливіші за громадські інститути.

Про це він заявив під час Інтернет-конференції в ЛІГАБізнесІнформ.

За його словами, Україна зараз стає схожою на радянську державу, в якій правосуддя взагалі не існувало. "Це гірший варіант Радянського Союзу, на відміну від якого, зараз в Україні процвітає корупція, є безробіття, а "ракети в космос не літають". Це питання перетинається з питанням, як ми далі житимемо. Нам потрібно зробити вибір: або живемо ми в гіршому варіанті Радянського Союзу, або нашими цінностями є демократія і свобода", - підкреслив політик.

С.ОЛІЙНИК вважає, що і Юлія ТИМОШЕНКО, і Віктор ЯНУКОВИЧ - це політики минулого. За його словами, "В.ЯНУКОВИЧ є третьою - завершальною - серією історичного серіалу "Ющенко-Тимошенко-Янукович". У тій кризі (економічній, соціальній, політичній, культурній, освітній), в якій ми зараз перебуваємо, є роль кожного з вказаних політиків. Тому що ніхто з них не займався політикою як способом розвитку країни. Тому що, кінець кінцем, вся їхня діяльність зводилася до боротьби між собою, що відбувається й досі. І тому логічно, що ЯНУКОВИЧ витрачає величезну кількість сил не на розвиток країни, а на боротьбу з ТИМОШЕНКО", - підкреслив він.

Відповідаючи на запитання, "Як можна знищити цю владу?", С.ОЛІЙНИК зазначив: "Владу не потрібно знищувати. Будь-яка революція насправді режим посилює. І тому всі, хто бореться з будь-яким режимом, у результаті встановлюють ще гірший режим. Змінювати життя ми будемо іншим способом. Немає нічого дієвішого, ніж змінюватися самому. Жодна влада не здатна тотально контролювати людей. Лише коли люди самі в собі несуть бажання бути холопами, - лише тоді влада стає авторитарною. У результаті, авторитаризм - у наших головах. І саме це є основним предметом політичної та культурної діяльності". "У результаті є питання до кожного громадянина: Чи потрібен нам батька, який усе за всіх вирішить, чи ми люди вільні?", - додав депутат.

На думку С.ОЛІЙНИКА, протягом цього року політична ситуація і симпатії українців радикально зміняться. "Виникнуть нові об`єднання. Це будуть саме об`єднання політиків на ідеологічній основі. Ці партії візьмуть значно більше, ніж сьогодні можна припустити», - сказав депутат.

Він переконаний, що «програють усі лідерські проекти. Тому що лідерські партії обіцяють "усім і усе", іншого вони робити не можуть. У цьому завжди є обман. Саме його відчувають люди. Як тільки з`явиться альтернатива, якість політики суттєво зміниться".