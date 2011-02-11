Немиря вважає, що Грищенко не читав статтю Тимошенко, на яку відповідав

Заступник голови партії “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ вважає, що міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО не читав статтю Юлії ТИМОШЕНКО, на яку відповів публічно в англомовній російській газеті Moscow Times.

Таку думку Г.НЕМИРЯ висловив у розмові з власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі.

“Спосіб, у який міністр закордонних справ відреагував на статтю Ю.ТИМОШЕНКО, яка була оприлюднена, до речі, в кількох провідних європейських газетах, зокрема, в газеті Die Welt, свідчить про те, що це реакція людини, яка, скоріше за все, не читала цю статтю”, - сказав заступник голови партії “Батьківщина”.

Він зазначив, що його колеги з інших європейських політичних партій, з якими він спілкувався, у тому числі у Брюсселі, сприйняли цю статтю Ю.ТИМОШЕНКО як першу оцінку українським політиком ситуації у Північній Африці, а також як спробу аналізу ситуації за допомогою уроків, винесених з Помаранчевої революції.

“Вони звернули увагу, що напрямок і основні акценти статті Ю.ТИМОШЕНКО стосувалися необхідності якісної публічної дискусії, як передумови поінформованого політичного вибору через електоральні механізми, так і через посилення структур громадянського суспільства, які є запорукою справжньої стабільності”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

“Той спосіб, незрозумілий для мене, який обрав міністр закордонних справ, ще раз підтверджує, що це спроба вести не дискусію, а займатися агітацією і пропагандою”, - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого К.ГРИЩЕНКО у статті „Погана порада Юлії Тимошенко” у газеті Moscow Times відповів лідеру «Батьківщини». У своєму матеріалі міністр зосередив увагу на “революційності” українського опозиційного політика та нездатності Ю.ТИМОШЕНКО провести реформи.