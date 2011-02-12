Тимошенко: патріарше служіння Гузара вийшло за межі церкви

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що патріарше служіння кардинала Любомира ГУЗАРА вийшло за межі церкви.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, таку думку лідер партії "Батьківщина" висловила у своєму листі екс-главі Української греко-католицької церкви.

"Ваше пастирське служіння уже давно вийшло за межі церкви. Своїм мудрим батьківським словом Ви навертали українців до Господа, виховували у любові до Бога та Батьківщини. Я знаю, як дослухалися до Ваших порад у непрості години випробувань", - пише Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" також зазначила, що зі смутком дізналася про відставку Л.ГУЗАРА. "Більше десяти років Ви очолювали УГКЦ, відроджену після багатьох десятиліть гонінь. Ви стали першим її Предстоятелем, обраним після виходу церкви з підпілля та утвердження незалежності України", - додала вона.

"Мене дуже вразило Ваше слово на прощальній прес-конференції у Києві про те, що нинішня влада продовжує помилки попередніх століть. Ви зазначили, що важливим завданням Церкви є збудити у громадян прагнення до єдності. Складаю Вам щиру подяку за усі роки самовідданого служіння Богові та Україні. Сподіваюся та розраховую, що Ви і далі залишатиметеся з нами, мудро та наполегливо працюватимете на утвердження духовності українського народу, зміцнення Української Держави та Церкви", - пише Ю.ТИМОШЕНКО.