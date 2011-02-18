ГРУ вимагатиме перевиборів у Києві

Партія «Громадянський рух України» вимагатиме проведення виборів мера Києва та Київської міської ради восени 2011 року. Про це заявив виконуючий обов’язки голови партії Громадянський рух України Олександр ТАРАСЮК.

Як йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби партії ГРУ, зокрема, партія готує звернення до Генеральної прокуратури України з приводу надання інформації про порушені кримінальні справи проти чиновників Київської мерії та Київської міської державної адміністрації. Оргкомітет з розбудови партії прийняв таке рішення на підставі заяви глави уряду Миколи АЗАРОВА, який висловив переконання у тому, що Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ найближчим часом приступить до виконання своїх обов’язків.

«Ми не маємо права спокійно спостерігати за тим, як вибірково карають високопосадовців, попередників. Стосовно зловживань керівництва столиці, як відомо, порушено сотні кримінальних справ. При цьому Київський міський голова залишається на волі та продовжує формально керувати містом», - заявив О.ТАРАСЮК.

Він пригадав останні дострокові вибори у столиці. «Ми пам’ятаємо бордові бігборди «Народної самооборони», де Юрій ЛУЦЕНКО «не обіцяв - гарантував зміну злочинної Київської влади». Так от, саме за те, що міністр внутрішніх справ не спромігся притягнути до відповідальності «злочинного мера», кияни дали належну оцінку як міністру, так і його політсилі. За словами О.ТАРАСЮКА, «НСНУ - партія влади на той час, не потрапила до Київради. Історія повторюється і сьогодні. Нинішня влада знову не може дати ради епатажному, непереможному меру. То чи варто дивуватись низькому рейтингу Партії регіонів у Києві».

«Якщо діюча влада не організує дострокові вибори в Києві восени цього року, то ПР наступить на ті самі граблі, що і НСНУ», - вважає О.ТАРАСЮК.

У свою чергу, координатор оргкомітету з розбудови партії українського середнього класу «Громадянський рух України» Павло НУСС проінформував, що оргкомітетом прийнято рішення направити усі зусилля партії та її союзників на дострокове припинення повноважень Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та Київської міської ради. «Ми прийняли рішення розпочати столичний збір підписів за дострокове припинення повноважень київської влади, та розпочати підготовку до дострокових виборів Київського міського голови та Київської міської ради, які, за нашими розрахунками, мають відбутися восени поточного року, звичайно, за підтримкою Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та Верховної Ради», - наголосив представник партії ГРУ.

Водночас, за його словами, «якщо ми не залучимося підтримкою центральної влади, то ми готові повторити Майдан за участю киян та підприємців міста».

Член оргкомітету, уповноважений комісар ГРУ з питань підприємництва та бізнесу Едуард ГОЛОДОВ наголосив, що на столичних комунальних ринках коїться «геноцид» приватних підприємців. «Сьогодні молода команда Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО використовує всі можливості чиновництва для власного збагачення. Попри всю «обґрунтованість» схем, дії керівництва комунальних ринків та їх покровителів - глибоко протизаконні. Проте, оточення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО це мало хвилює. Взагалі, хто хоч раз робив спробу відкрити власний бізнес у Києві, - знає рівень корупції та зловживань», - наголосив Е.ГОЛОДОВ і пообіцяв: «Ми все зробимо, аби підприємці і всі мешканці столиці відчували себе захищеними. А головне, це – дати належну оцінку діяльності Київської влади та якомога швидше переобрати її».

Нагадаємо, оргкомітет з розбудови партії “Громадянський рух України” створено на Майдані Незалежності в Києві 28 листопада 2010 року за ініціативи протестуючих проти Податкового кодексу підприємців.