ГУАМ хоче набратися досвіду в Японії

В Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ обговорили стан і перспективи співпраці у галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, у четвер в Києві відбулося 5-те засідання Робочої групи з надзвичайних ситуацій.

У заході взяли участь представники національних структур з надзвичайних ситуацій держав - членів ГУАМ, а також співробітники Посольства Японії в Україні.

Робоча група обговорила питання підготовки до проведення спільного семінару у форматі ГУАМ – Японія у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків. Учасники засідання висловилися за подальший розвиток співпраці з Японією, зокрема, у сфері реагування на надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру, зокрема на хімічні, бактеріологічні і радіаційні загрози.

Також було розглянуто хід виконання плану спільних заходів на 2010-2011 роки з реалізації Угоди між урядами держав - учасниць ГУАМ про співпрацю у галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, Регламенту обміну інформацією про виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, а також плану співпраці у сфері навчання і перепідготовки кадрів.

Учасники засідання заслухали інформацію про процес реалізації ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство» в частині «попередження, готовності і реагування на природні і техногенні катастрофи», а також участі у даному проекті держав ГУАМ.

Враховуючи сучасні загрози технологічного тероризму, було відзначено доцільність задіяння комплексного міжвідомчого підходу у сфері попередження таких надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків.

Чергове засідання Робочої групи з надзвичайних ситуацій планується провести у четвертому кварталі 2011 року, повідомили у Секретаріаті ГУАМ.