За ПР проголосували б 31,9% тих, хто готовий прийти на вибори (опитування)

Якби вибори до Верховної Ради проходили у середині лютого, то своє представництво у парламенті зберегли б лише Партія регіонів, БЮТ і Комуністична партія України.

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати проведеного Київським міжнародним інститутом соціології опитування громадської думки.

Частка виборців , які в середині лютого були готові взяти участь у голосуванні на виборах до Верховної Ради, в цілому по Україні склала лише близько 53%, зокрема, у Західному регіоні – 57%, у Центральному – 51%, у Південному – 52% та у Східному – 50%.

Так, серед опитаних з 53%, які готові взяти участь у виборах до Верховної Ради, за Партію Регіонів віддали б свої голоси - 31,9%, за Блок Юлії Тимошенко – 19,7, за Блок Арсенія Яценюка – 12,4%.

Згідно з результатами, з усіх опитаних Партію регіонів на виборах підтримали б 16,8% (у жовтні 2010 року за Партію регіонів готові були проголосувати 28,5%), Блок Юлії Тимошенко - 10,4% (у жовтні - 9,9%), "Фронт Змін" Арсенія ЯЦЕНЮКА - 6,5% (у жовтні - 5,3%).

Наступні три місця посідають партія "Сильна Україна" Сергія ТІГІПКА (3,3% у лютому проти 8,1% у жовтні), Комуністична партія України (3,3% проти 3,4% у жовтні) та Всеукраїнське об’єднання "Свобода" Олега ТЯГНИБОКА (3,1% проти 6% у жовтні 2010 року).

Ще дві політичні сили мають більше 1% прихильників: Блок Кличка (1,6% проти 2,3%) та блок Анатолія ГРИЦЕНКА "Громадянська позиція" (1,2% проти 0,8%).

"Народна самооборона" Юрія ЛУЦЕНКА втратила своїх прихильників у лютому, тоді як у жовтні 2010 року за цю політичну силу готові були проголосувати 0,3% опитаних.

Партія "Наша Україна" зберігає свій електорат - як у жовтні 2010 року, так і в лютому 2011 року її готові були підтримати 0,8% опитаних.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) проводив всеукраїнське опитування громадської думки 9-18 лютого 2011 року.

В опитуванні взяли участь 2 040 респондентів в усіх областях України (включно з Києвом) та в Криму.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3% для показників близьких до 50%, 2% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%, 1% - для показників близьких до 5%.