Рада міністрів Криму спростовує заяву про тримовність у школах

Рада міністрів Криму заявляє про неприпустимість привілеїв або обмеження права за мовною ознакою в регіоні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського уряду.

«Заява голови Республіканського комітету Криму у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Едуарда ДУДАКОВА про введення в автономії тримовного навчання в школі не входить у зону його відповідальності та компетенції й не відображає офіційної позиції Ради міністрів Автономної республіки», - підкреслили в прес-службі.

За її даними, голова кримського уряду Василь ДЖАРТИ в своїх виступах неодноразово заявляв про конституційно захищене право кожного кримчанина на вільний вибір мови навчання. «Це право гарантується статтею 10 Конституції України й закріплено в Конституції Криму», - заявили в Радміні АРК.

Кримський уряд зазначає, що Крим - це поліетнічний регіон, в якому проживають не лише росіяни, українці та кримські татари, а й громадяни інших національностей. «В автономії разом із використанням державної мови забезпечується функціонування й розвиток, а також захист російської, кримськотатарської та інших національних мов», заявляють у прес-службі.

У Радміні підкреслюють, що «взаємопроникнення й взаємозбагачення культур» є головною умовою збереження самобутності народів, які населяють півострів, і їх розвитку.

«Сьогодні наше головне завдання - зберегти міжнаціональну єдність, створити умови для забезпечення гармонійного національного життя республіки. Кримська влада буде й надалі робити всі необхідні дії для забезпечення права всіх громадян на вибір мови навчання, незалежно від національності й віросповідання», - підкреслюють у прес-службі Радміну Криму.

Нагадаємо, Е.ДУДАКОВ 21 лютого, в Міжнародний день рідної мови, заявив, що Рескомітет Криму з міжнаціональних відносин розробляє концепцію тримовного навчання в школах регіону. За його словами, передбачається, що одна мова - українська, російська або кримськотатарська - вивчатиметься в школах як основна, дві - як обов`язкові (крім іноземних).

У 2010-2011 навчальному році в Криму функціонує 333 школи з російською мовою навчання, 15 - із кримськотатарською, 7 - із українською, 188 - із двома мовами навчання і 39 - із трьома мовами навчання.

Крім того, вивчення рідної мови організовано в загальноосвітніх закладах і на базі національно-культурних товариств - діти вивчають іврит, вірменську, болгарську, корейську, німецьку, естонську, новогрецьку, турецьку мови.