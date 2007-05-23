У Нашій Україні вважають, що у Януковича прогресує амнезія
12:21, 23 травня 2007Політика
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Кендзьор радить прем`єру подивитись відео
|Ярослав Кендзьор
“У нього, очевидно, прогресує амнезія, бо ми все частіше спостерігаємо як впродовж одного дня позиція прем’єра міняється буквально на 180 градусів, він висловлює абсолютно протилежні думки”, - припускає Кендзьор.
“Звісно, світова спільнота диву дається від такої поведінки Януковича. Але у нас в країні вже нікого не дивують подібні прем’єрські провали в пам’яті”, - наголосив він.
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