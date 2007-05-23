У Нашій Україні вважають, що у Януковича прогресує амнезія

“Потрібно обов’язково підняти з архівів той відеозапис, де Янукович говорив про цілковиту згоду на проведення дострокових виборів, і прокрутити разів десять, щоб він остаточно пригадав свої слова,” – сказав у розмові з сайтом RAZOM народний депутат п’ятого скликання Ярослав Кендзьор, коментуючи заяву прем’єра на зустрічі з президентом ПАРЄ про те, що він ніколи не давав згоди на проведення дострокових парламентських виборів – його просто неправильно зрозуміли.

“У нього, очевидно, прогресує амнезія, бо ми все частіше спостерігаємо як впродовж одного дня позиція прем’єра міняється буквально на 180 градусів, він висловлює абсолютно протилежні думки”, - припускає Кендзьор.

“Звісно, світова спільнота диву дається від такої поведінки Януковича. Але у нас в країні вже нікого не дивують подібні прем’єрські провали в пам’яті”, - наголосив він.