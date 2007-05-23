Рішення КС Пукшин називає “нікчемним”

Заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН називає “нікчемним” рішення Конституційного Суду про заборону Президентові України призначати голів судів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ПУКШИН сказав сьогодні на брифінгу.

«Оголошене рішення Конституційного Суду з юридичної точки зору є нікчемним – таким, яке не породжує і не створює ніяких правових наслідків», - сказав І.ПУКШИН.

Він зазначив, що Вища рада юстиції звернулась до КС із запитанням, чи має вона право ініціювати перед Президентом звільнення суддів з певних адміністративних посад, а натомість КС виніс рішення про заборону Президентові призначати суддів.

«Мені здається, що судді КС не до кінця читають Конституцію», - сказав І.ПУКШИН, пояснивши, що частиною 3 статті 106 Конституції чітко визначено, що Президент на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які діють на всій території України.

І.ПУКШИН переконаний, що оприлюднене сьогодні рішення КС є хибним.

Він також зазначив, що КС запропонував парламенту законодавчо врегулювати питання призначення суддів, незважаючи на те, що на законодавчому рівні це питання вже було вирішено.

«Я не даю політичну оцінку цьому рішенню, але, на мій погляд, це рішення скеровано на параліч судової гілки влади», - сказав І.ПУКШИН, зауваживши, що парламент на сьогодні є недієздатним.

І.ПУКШИН також повідомив, що це рішення ухвалено КС з порушенням процесуальних процедур, оскільки одна особа у складі суду не є членом КС. «У складі суду є особа, яка звільнена з посади судді КС, - СТАНІК Сюзанна Романівна», - підкреслив він, додавши, що решта звільнених суддів не брала участі в ухваленні цього рішення.

І.ПУКШИН також зазначив, що відповідно до закону про Конституційний Суд, для ухвалення рішення потрібно мінімум 10 суддів, а в даному випадку якраз десятим суддею була С.СТАНІК, яку звільнено.

За його словами, відповідно до цього ж закону, рішення КС має бути підписані усіма суддями КС, а воно не було підписано суддею КС Віктором ШИШКІНИМ, який перебуває на лікарняному.

І.ПУКШИН підкреслив, що цей факт мають оцінити правоохоронні органи, оскільки було ухвалено завідомо неправомірне рішення.

«Я думаю, що це питання до Генпрокуратури», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Президентом голів судів та їхніх заступників.

Сьогодні, 23 травня, КС оприлюднив прийняте 16 травня рішення у справі за конституційним поданням Вищої ради юстиції про офіційне тлумачення положення частини п`ятої статті 20 Закону України "Про судоустрій України" (справа про звільнення судді з адміністративної посади).