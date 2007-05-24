Беспалий ”застукав” Януковича - той ховається від Ющенка та Мороза

“Одразу після того, як 4 травня Янукович обіцяв всій Україні і своїм прихильникам, що Партія регіонів йде на дострокові вибори, призначені згідно з указом Президента, всі його вчинки свідчать про абсолютно протилежні речі”, - прес-служба Нашої Українинаводить коментар народного депутата, член Президії партії “Наша Україна” Бориса Беспалого.

“Зараз поведінка Януковича зводиться або до послідовного ухиляння від даного ним слова, або до переховування на футболі, в якомусь погребі чи десь в лікарні”, - зауважив він.

“Прем’єр весь час ховається. Це всім очевидний факт, - наголосив Беспалий. - Такі дії, на мій погляд, не роблять честі такому високопосадовцю”. За його словами, Янукович не впевнений в своїй позиції.

Беспалий також допустив, що Янукович ховається не тільки від Президента, але й від екс-спікера Олександра Мороза: “Хоча в цьому випадку Януковича можна зрозуміти - Мороз набрид прем’єру, бо з останніх сил хапає його за рукав, намагаючись не пустити до глави держави”.