БЮТ і Наша Україна назвали дату відмови від депутатських мандатів (доповнена)

БЮТ і “Наша Україна” призначили на 29 травня з’їзди для прийняття рішень про складення повноважень депутатами їх фракцій. Про це повідомила сьогодні на прес-конференції лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, на з’їзді будуть задоволені заяви народних депутатів щодо їх входу з фракції, а таким чином і відбудеться «анулювання роботи нашої фракції в парламенті».

За даними Ю.ТИМОШЕНКО, також на вівторок призначено і з’їзд «Нашої України» з цього ж самого приводу.

«Якщо ми дійсно не відчуємо до вівторка жодного конструктивного кроку щодо виведення країни з кризи, оголошення дострокових виборів, визначення чіткої дати раз і назавжди, закінчення всіх кулуарних ігрищ, то ми у вівторок проведемо цей з’їзд», - наголосила лідер БЮТ.

За її словами, після того, як такі з’їзди буде проведено БЮТ і НУ, вже ніякі законопроекти та проекти постанов у ВР прийматися не будуть.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що після з’їздів БЮТ та НУ буде унеможливлена робота ВР, оскільки вже на сьогодні більше як 151 народний депутат України написали заяву про вихід із фракцій. А це автоматично веде до позбавлення їх депутатських мандатів.

“Після цього буде тільки один шлях – проведення виборів за будь-яких обставин”, - наголосила вона.

Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО додала, що інші політичні сили можуть «або бути учасниками виборів, або ні».

Лідер БЮТ також наголосила, що «наша політична сила після рішення з’їзду не зробить жодного кроку в цей корумпований парламент».

За її словами, після проведення з’їзду про жодні переговори вже не може йти мова, і «один шлях залишиться – динамічне проведення виборів».

Ю.ТИМОШЕНКО також підтвердила прохання БЮТ до Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо проведення, можливо, у вівторок засідання Ради національної безпеки та оборони щодо забезпечення проведення виборчої кампанії.

За її словами, під час цього засідання було б доцільно розглянути питання про «недієздатність ЦВК», а також заслухати керівників регіонів щодо того, як ведеться виборча кампанія на місцях.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що Президент «зобов’язаний зробити ЦВК дієздатним».