Плющ заявляє, що дії Цушка не лишаться безкарними

Секретар Ради національної безпеки і оборони Іван ПЛЮЩ вважає, що міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО перевищив свої повноваження під час сьогоднішніх подій в Генпрокуратурі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це йдеться в коментарі І.ПЛЮЩА щодо подій у Генеральній прокуратурі.

“Сьогодні вранці на розширеній колегії Генеральної прокуратури України було оголошено Указ Президента України про звільнення Святослава ПІСКУНА з посади Генерального прокурора”, - нагадав І.ПЛЮЩ. Він зазначив, що “мотивація такого рішення глави держави чітко зазначена в тексті Указу”. “Президент реалізував своє виняткове конституційне право, звільнивши Генпрокурора і призначивши виконувача обов’язків керівника цього відомства. Нового Генерального прокурора, згідно з Основним Законом, затвердить новий склад Верховної Ради”, - додав секретар РНБО.

За словами І.ПЛЮЩА, “С.ПІСКУН спокійно сприйняв рішення Президента, про що можуть засвідчити всі учасники розширеного засідання колегії. Він повернувся до службового кабінету, маючи на меті передати справи в. о. Генпрокурора. Не було ніяких передумов до виникнення ситуації, яка склалася внаслідок дій міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА”.

Також, за словами І.ПЛЮЩА, “разом із бійцями спецпідрозділу «Беркут» керівник МВС вдерся до будинку Генеральної прокуратури. Він наказав своїм підлеглим заарештувати співробітників Управління державної охорони, які охороняють адміністративні приміщення Генпрокуратури. Озброєні «беркутівці» розосередилися по різних поверхах будинку на вул. Різницькій, виламали двері в службовий кабінет Генерального прокурора і поводилися явно неадекватно”. “Така зовнішня агресія означає, по суті, спробу силового захоплення правоохоронного відомства”, - вважає І.ПЛЮЩ.

На його думку, В.ЦУШКО “явно перевищив свої службові повноваження. Його наказ про арешт співробітників УДО порушує норми чинних законів, у тому числі й Основного, який має вищу юридичну силу. Наголошу, що стаття 60 Конституції чітко вказує на юридичну відповідальність за віддання і виконання явно злочинного наказу. Основний Закон також вказує, що ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження”. “Те, що наказ В.ЦУШКА був саме таким, не викликає сумнівів”, - вважає І.ПЛЮЩ.

На його переконання, “сьогоднішні міліцейські безчинства в Генеральній прокуратурі є грою м’язів, демонстрацією можливості вдатися до силових методів розв’язання проблем у владі. Діям керівника МВС буде дано належну правову оцінку, вони не залишаться безкарними”. І.ПЛЮЩ запевнив, що “у державі достатньо можливостей і ресурсів, аби не допустити силового перевороту”.