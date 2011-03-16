Профспілка вступилася за даішника, побитого охоронцем нардепа

Профспілка атестованих працівників органів внутрішніх справ України закликає прокуратуру провести повне та об’єктивне розслідування факту побиття інспектора ДАІ під час конфлікту за участю народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДИКА та притягнути винних до відповідальності.

Про це УНІАН повідомили в апараті профспілки.

Крім того, профспілка працівників ОВС просить Регламентний комітету Верховної Ради дати належну оцінку діям народного депутата В.ЛАНДИКА, а керівництво Партії регіонів - розглянути вчинок депутат, "який своїми діями дискредитує Партію регіонів та вирішити питання про його відповідальність".

"Події, які відбулися 14 березня за участю народного депутата В.ЛАНДИКА, у результаті яких був побитий працівник ДАІ УМВС в Луганській області, сержант міліції Олексій КОСЯКОВ, шокували не лише працівників міліції, а й громадcькість. Працівник ДАІ, діючи в рамках закону та припиняючи правопорушення, був покараний за наказом представника «касти недоторканних». Охоронець народного депутата В.ЛАНДИКА, давши волю рукам, реалізував волю «народного обранця», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, минулими вихідними у Луганську розгорівся скандал за участю народного депутата В.ЛАНДИКА і співробітників ДАІ. Нібито співробітники ДАІ зупинили автомобіль народного депутата за перевищення швидкості, після чого охорона депутата влаштувала бійку з правоохоронцями через те, що ті «вимагали хабар». У результаті постраждав один із співробітників ДАІ, зараз він перебуває у лікарні з тілесними ушкодженнями.

При цьому в ДАІ звинуватили депутата В.ЛАНДИКА у підбурюванні до побиття інспектора.

Тим часом сам В.ЛАНДИК спростовує звинувачення у побитті.