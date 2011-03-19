Тимошенко про Каддафі, справжні цінності і тонку межу громадянської війни

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО не бачить жодних подвійних стандартів у своїх діях через зустрічі на високому рівні з лідером Лівії Мауаммаром КАДДАФІ під час її перебування на посаді глави уряду.

Про це вона заявила під час ефіру "Великої політики" на телеканалі Інтер.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, країни всього світу намагаються будувати між собою ділові та вигідні стосунки. "Я можу зараз ствердно сказати, що Україна і Лівія були партнерами, бо Україна мала можливість мати великий ринок збуту для наших літаків, ми мали можливість видобувати нафту в Лівії, ми вибудовували економічні стосунки такі, які вигідні Україні і яких Україна потребувала", - сказала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що її позиція як політика завжди була на боці справжніх цінностей та демократії, і ніякі економічні стосунки цього не змінять. "А коли лідер іншої держави на запрошення вищих посадових осіб приїжджає в Україну, ми зобов`язані зустрічатися і зобов`язані спілкуватися. Саме тому я не бачу ніяких протиріч в своїй поведінці", - сказала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО також зауважила, що ніколи не можна переходити тонку межу між акціями народної непокори та громадянської війни. "Не можна переходити тонкий кордон між мирними акціями народної непокори в той час, коли народи загнані в глухий кут, не мають чесних виборів, не можуть захистити себе і свої права, і громадянською війною, яка руйнує залишки і свободи, і демократії. Саме тому я завжди цю межу розуміла, і як політик ніколи не давала підстав думати, що я не розмежовую ці речі", - наголосила вона.