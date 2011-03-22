Батьків учнів зі шкіл Донецька та Макіївки не пускають до Києва?

Представників батьківських комітетів зі шкіл у Донецькій області, які влада планує закрити, не пускають на прес-конференцію до Києва, присвячену цій проблемі.

Про це повідомляє прес-служба партії «Наша Україна».

Як повідомила «Нашій Україні» одна з координаторів батьківської групи, до двох представників батьківського комітету на роботу завітали невідомі, які провели «профілактичні бесіди» з роботодавцями. Після такої розмови батькам було відмовлено у вихідному для поїздки на прес-конференцію до Києва.

Поряд з тим, наголошують в партії, незважаючи на тиск, четверо батьків таки приїдуть на прес-конференцію, що відбудеться 23 березня об 11.30 в інформаційному агентстві УНІАН.

У прес-конференції візьмуть участь представники батьківських комітетів ЗОШ № 3 та ЗОШ № 17 міста Макіївка, ЗОШ № 111 Донецька, які розкажуть про спроби та справжні причини закриття шкіл місцевими чиновниками.

Представники «Нашої України», а саме голова політради партії Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО та народний депутат України Лілія ГРИГОРОВИЧ, оприлюднять позиції та ініціативи партії щодо захисту українських шкіл.