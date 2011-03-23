"Репортери без кордонів": справа Кучми не повинна зайти в глухий кут

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» наголошує, що розслідування порушеної проти екс-президента Леоніда КУЧМИ кримінальної справи не повинно зайти в глухий кут.

Про це УНІАН повідомили в українському представництві цієї міжнародної організації.

«Репортери без кордонів» вітають заяву Генеральної прокуратори України про порушення кримінальної справи проти Л.КУЧМИ у зв’язку з роллю, яку він відігравав у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

“Сьогодні Генпрокуратура вперше визнала речовими доказами записи колишнього охоронця Л.КУЧМИ Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА. На записах чути, як голос, подібний до голосу Л.КУЧМИ, говорить про необхідність позбутись Гонгадзе”, - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що “заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН заявив, що Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, дачі незаконного розпорядження посадовим особам МВС, яке призвело до вбивства журналіста”.

«Ми вітаємо той факт, що одна з ключових фігур нарешті знаходиться під слідством у зв’язку зі справою Гонгадзе», - заявляють «Репортери без кордонів». «Судова влада України на правильному шляху. Вони не повинні зупинятись, оскільки на плівках МЕЛЬНИЧЕНКА згадуються імена ще кількох високопосадовців у зв’язку зі справою Гонгадзе. Чи слід розглядати це розслідування як знак, що нарешті з’явилось справжнє бажання пролити світло на вбивство Гонгадзе? Ми сподіваємось на це», - йдеться у заяві «Репортерів».

«Але у нас є всі підстави лишатись дуже обережними стосовно справи, у якій було так багато суперечливих подій за останні 10 років. Останній приклад датується 3 березня, коли Печерський суд Києва визначив, що вбивство Гонгадзе не було замовним. Сьогоднішня заява не розвіяла наших сумнівів щодо юридичної незалежності у цій справі», - заявляють «Репортери».

«Репортери без кордонів» також наголошують, що продовжують уважно стежити за подіями навколо розслідування справи про вбивство журналіста. “Буде абсолютно неприпустимо, якщо це нове розслідування заведе у ще один глухий кут, або якщо воно буде проведено поспішно, з єдиною метою відбілити колишніх високо посадовців”, - наголошують «Репортери без кордонів» у своїй заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо колишнього Президента України Л.КУЧМИ. За словами першого заступника генпрокурора, Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Р.КУЗЬМІН також повідомив, що Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Крім того, Р.КУЗЬМІН заявив, що записи колишнього охоронця екс-президента України Л.КУЧМИ Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА визнані речовими доказами у справах, порушених щодо вбивства Г.Гонгадзе.