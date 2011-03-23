Кучма не хоче очної ставки з Мельниченком

Колишній Президент України Леонід КУЧМА не розуміє, на яких підставах записи його колишнього охоронця Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА визнані доказами у кримінальній справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КУЧМА заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам перед будівлею Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, куди прийшов на допит за викликом слідчого у порушеній проти нього кримінальній справі в рамках розслідування справи про вбивство Г.Гонгадзе.

«На яких підставах?», - сказав Л.КУЧМА.

Водночас він зауважив, що до Генпрокуратури прийшов, оскільки отримав повістку.

Разом із тим Л.КУЧМА не зміг сказати, чи були вказані в повістці статті Кримінального кодексу, за якими порушено справу, оскільки не є юристом. «Я погано знаю Кримінально-процесуальний кодекс, але, наскільки я по інформації знаю, перевищення там службових повноважень, зловживання там і так далі владою. Щось таке, іншого я не знаю», - сказав екс-Президент.

Л.КУЧМА наголосив, що йому не хочеться вірити і думати про те, що «Генеральна прокуратура за чиєюсь вказівною щось робить».

Відповідаючи на запитання, чи готовий він до очної ставки із своїм колишнім охоронцем М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ, Л.КУЧМА сказав: «Ні, звичайно. Не тому, що я не готовий. Просто не хочу і не буду зустрічатися. Ви уявляєте, з яких причин… Не хочу більше казати».

Як повідомляв УНІАН, 22 березня перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо колишнього Президента України Л.КУЧМИ. За словами першого заступника генпрокурора, Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Р.КУЗЬМІН також повідомив, що Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Крім того, Р.КУЗЬМІН заявив, що записи колишнього охоронця екс-Президента України Л.КУЧМИ М.МЕЛЬНИЧЕНКА визнані речовими доказами у справах, порушених щодо вбивства Г.Гонгадзе.