В Януковича - висока температура

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ через високу температуру не братиме участі у національних зборах депутатів усіх рівнів від Партії регіонів і шостому з’їзді Федерації профспілок України, що проходять сьогодні у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЯНУКОВИЧ побажав успіхів у відстоюванні прав трудівників Федерації профспілок України і привітав збори депутатів від Партії регіонів.