В Януковича - висока температура
12:29, 23 березня 2011Політика
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Президент не прийде на збори депутатів від ПР
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ через високу температуру не братиме участі у національних зборах депутатів усіх рівнів від Партії регіонів і шостому з’їзді Федерації профспілок України, що проходять сьогодні у Києві.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЯНУКОВИЧ побажав успіхів у відстоюванні прав трудівників Федерації профспілок України і привітав збори депутатів від Партії регіонів.
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