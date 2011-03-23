Екс-адвокат Пукача звинувачує Кузьміна у нещирості

Екс-адвокат Олексія ПУКАЧА Олег МУСІЄНКО звинуватив першого заступника генерального прокурора Ріната КУЗЬМІНА у нещирості в питанні причетності голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА до справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це він сказав в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Пан КУЗЬМІН за моєї присутності приймав участь у допиті обвинуваченого ПУКАЧА. І на цьому допиті він переконався у тому, що Леонід КУЧМА не міг бути самостійно, без свого глави Адміністрації замовником вбивства Гонгадзе… Більше того, саме пан КУЗЬМІН вмовляв мене написати наступне клопотання про порушення кримінальної справи і відносно КУЧМИ, і відносно ЛИТВИНА... І каже: «ти напиши на меня, я его сразу схвачу. Я знаю, кому поручить следствие». А його справедливість вилилася у те, що мене просто усунули від кримінальної справи», - сказав юрист.

Водночас, О.МУСІЄНКО привітав українське суспільство з тим фактом, що порушено кримінальну справу щодо колишнього Президента Л.КУЧМИ. «Цей факт засвідчує набагато більше, ніж розслідування конкретної кримінальної справи. На мою думку, цей факт засвідчує те, що влада злякалася», - переконаний він.

На думку О.МУСІЄНКА порушення цієї кримінальної справи також свідчить про залежність судової гілки влади від Президента і Генеральної прокуратури, і про наявність між Генпрокуратурою та судовою гілкою влади «тотальної кільцевої заруки».

«Це рішення Генпрокуратури прийнято за вказівкою Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА», - вважає юрист.

Він також зазначив, що Генпрокуратура, прийнявши рішення про порушення кримінальної справи щодо Л.КУЧМИ, спростувала тим самим своє ж рішення про вилучення з обвинувачення О.ПУКАЧА пункту про вбивство на замовлення. «Це рішення непослідовне: якщо порушувати справу проти Л.КУЧМИ, то треба порушувати справу відносно колишніх генеральних прокурорів Михайла ПОТЕБЕНЬКА, Святослава ПІСКУНА, голови СБУ Леоніда ДЕРКАЧА… Я маю докази того, що саме пан ПОТЕБЕНЬКО давав наказ членам оперативно-слідчої групи: рийте будь-де, в будь-яких угрупованнях, в МВС носа не кажіть!», - додав О.МУСІЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня перший заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо Л.КУЧМИ. За словами першого заступника генпрокурора, Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства Г.Гонгадзе.

Р.КУЗЬМІН також повідомив, що Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.