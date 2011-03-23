У НУ не вірять, що грошей на школи немає, - витрати влади підняли на 40%

Партія «Наша Україна» вимагатиме відставки уряду у випадку, якщо влада продовжуватиме політику закриття шкіл.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, партія вдалася до усіх можливих дій, аби не допустити закриття декількох шкіл у Макіївці і Донецьку. Він зауважив, що ще 3 березня представники «Нашої України» відвідали Донецьку область, де склалася критична ситуація навколо закриття шкіл. Наслідком цього, наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, стало внесення до Верховної Ради проекту постанови про мораторій на закриття шкіл.

Голова політради «Нашої Украни» назвав цинічними заяви влади, що закриття шкіл пов`язане з нестачею коштів на їхнє фінансування, але при цьому влада видатки на своє утримання збільшує на 40%.

«В разі, якщо уряд відмовиться від власних людей і власних шкіл, ми як опозиція вимагатимемо відставки такої влади і таких міністрів, і чиновників, і призначення людей, які знають, для чого вони приходять на державну службу», - додав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

У свою чергу, координатор батьківських комітетів Макіївки Тетяна САДОВА заявила, що якщо влада і надалі відмовлятиметься від зустрічей з батьківськими комітетами, то батьки учнів тих шкіл, які перебувають під загрозою закриття, вдаватимуться до голодування.

Як зауважила представник батьківського комітету макіївської ЗОШ №17 Тетяна КЛІМЕНКО, у Макіївці планується закрити 8 шкіл і, за непровіреними даними, дві лікарні та частково інтернат «Райдуга». За її словами, закриття шкіл через недостатню кількість учнів є надуманим, оскільки у сусідніх дитсадках групи переповнені, і вже наступного року ці діти підуть до школи і проблема з наповнюваністю буде вирішена.

Зі свого боку, народний депутат від НУ-НС Лілія ГРИГОРОВИЧ наголосила, що парламент має зробити усе, аби невідкладно ухвалити постанову про мораторій на закриття шкіл. За її словами, якщо справді скоротити видатки на утримання чиновницького апарату, то 20-30% цих коштів вистачить для фінансування номального функціонування шкіл.