Янукович привітав VI З'їзд Федерації профспілок

З нагоди початку роботи VI З`їзду Федерації професійних спілок України Президент України Віктор Янукович надіслав вітання його делегатам. Про це повідомляєофіційний сайт глави держави.

“Прийміть щирі вітання з нагоди початку роботи VI З`їзду Федерації професійних спілок України - найбільшого представницького профспілкового центру України.

У складних умовах сьогодення Федерація професійних спілок України продемонструвала єдність і згуртованість у відстоюванні прав трудящих на забезпечення зайнятості, гідних умов праці та соціальних гарантій", - сказано у вітанні.

Президент запевнив, що у сучасних умовах реформування економіки, переходу України від традиційної системи соціального партнерства до побудови європейської моделі соціального діалогу, утвердження в Україні європейських демократичних цінностей держава зацікавлена у сильних і відповідальних соціальних партнерах.

"Упевнений, що ваша відданість справі захисту прав працюючих громадян та професіоналізм і надалі слугуватимуть інтересам народу, поліпшенню добробуту мільйонів українців.

Бажаю плідної роботи та нових успіхів.

Міцного вам усім здоров`я, щастя, добра, миру та родинної злагоди”, – йдеться у вітанні глави держави.