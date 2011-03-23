Азаров: Давайте просто припинимо хамити

Прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Микола АЗАРОВ закликає чиновників відмовитися від «совка» у відносинах із людьми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив у своєму виступі на національних зборах депутатів усіх рівнів від Партії регіонів сьогодні в Києві.

«Я говорив про дуже серйозні речі, що вимагають величезних капітальних вкладень. Але є речі, які не вимагають ніяких капітальних вкладень. Наприклад, давайте просто припинимо хамити нашим людям, коли вони звертаються в органи влади. Куди б вона (людина – УНІАН) не прийшла, в селищну раду, в районну раду, в районну адміністрацію, до міністра, до заступника міністра – давайте бачити в ній господаря ситуації, господаря становища», - сказав М.АЗАРОВ.

На його думку, саме народ «найняв» чиновників, зокрема міністрів, для роботи. «Ось проста абсолютно формула, що ми повинні, нарешті, піти від нашого «совка», коли ми в кожній людині, яка звернулася в органи влади, бачили перешкоду – ніяких капітальних вкладень не потрібно», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, вироблення таких принципів потребує дуже серйозної роботи всіх органів влади на місцях. За словами прем`єра, нарікань на недозволене ставлення до людей із боку представників органів влади приходить дуже багато.