Лівійським літакам заборонили польоти над Європою

Європейський Союз знову розширив санкції проти Лівії відповідно до резолюції Ради безпеки Організації Об`єднаних Націй.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Згідно з повідомленням, ЄС, зокрема, схвалив зону, закриту для польотів над територією Лівії, а також заборонив лівійським літакам здійснювати польоти у повітряному просторі ЄС.

Крім того, польоти в повітряному просторі ЄС можуть бути заборонені для всіх літаків, які підозрюються у транспортуванні до Лівії заборонених товарів, зокрема зброї.

Рада Євросоюзу також розширила список осіб, на яких розповсюджується заборона на в`їзд до ЄС, і активи яких у європейських країнах будуть заморожені. До списку додатково включений ряд компаній, зокрема Національна нафтова корпорація.

Нові санкції були схвалені шляхом письмового узгодження.

Як повідомляв УНІАН, ЄС вже двічі ухвалював рішення про введення санкцій проти Лівії – 28 лютого і 10 березня цього року.