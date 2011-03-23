Посол США написав Тігіпку лист про порушення домовленості з МВФ

Надзвичайний і Повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон ТЕФТ вважає, що створення Центрального депозитарію на базі ВАТ «Національний депозитарій України» (НДУ) суперечить домовленостям між урядом України і Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо створення Центрального депозитарію цінних паперів. Про це йдеться в листі Д.ТЕФТА на ім`я віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА від 23 лютого ц. р., копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як сказано в листі посла США, «впродовж останніх 10 років Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і Світовий банк (СБ) надавали підтримку формуванню Центрального депозитарію цінних паперів, переважна частка в якому має знаходитися в приватній власності. Практичним втіленням цієї роботи стало створення Всеукраїнського депозитарію цінних паперів (ВДЦП) – ефективній і прозорій організації, в якій збалансовано представлені інтереси учасників ринку і держави, котра не вимагає підтримки за рахунок коштів державного бюджету».

Д.ТЕФТ зазначає, що кінцевим результатом цього процесу мало стати юридичне визнання ВДЦП як центральний депозитарій, що в нинішній ситуації дало б вирішальний імпульс в питаннях забезпечення стабільності фондового ринку України, додання стійкості його розвитку. Відповідно до домовленості з МВФ уряд України погодився створити центральний депозитарій на базі ВДЦБ, відзначає посол США.

Проте, мовиться в листі Посла США в Україні, «недавно апаратом прем`єр-міністра України була сформована робоча група, метою діяльності якої є створення центрального депозитарію не на базі ВДЦБ, а шляхом об`єднання НДУ з депозитарними функціями Нацбанку України». На думку Д.Тефта, практична реалізація подібного сценарію може негативно відбитися на довірі інвесторів до України, а також матиме негативний вплив на досягнення довгострокових планів економічного і фінансового розвитку країни. Окрім цього, плани створення Центрального депозитарію на базі НДУ, який міститься за рахунок засобів держбюджету, розходяться з домовленостями між урядом України і МВФ, повідомляє Д.Тефт в своєму листі на ім`я віце-прем`єр-міністра С.ТІГІПКА.

Як повідомляв УНІАН, у рамках програми взаємодії України з МВФ 10 грудня 2010 року був підписаний договір, відповідно до якого Україна зобов`язалася в 2011 році створити єдиний Центральний депозитарій, який повністю відповідатиме міжнародним стандартам, керуватиметься прозоро, базуватиметься на принципах корпоративного управління, що забезпечують збалансоване представництво інтересів учасників ринку і держави, тобто на базі ВДЦП. Участь держави має полягати виключно в створенні ефективної законодавчо-нормативної бази. Фінансування Центрального депозитарію за рахунок державних коштів зведене до мінімуму.

4 лютого 2011 року заступник голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Віктор ІВЧЕНКО звернувся до прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА з пропозицією створити Центральний депозитарій України на базі Національного депозитарію України.

28 лютого 2011 року прем`єр затвердив склад оргкомітету і заходи щодо створення Центрального депозитарію на базі Національного депозитарію України. До цієї групи не увійшли представники Всеукраїнського депозитарію цінних паперів, створеного операторами фондового ринку.