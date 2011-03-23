Прес-секретар Литвина зажадала прибрати рекламу з «перекошеним» шефом

Видавничий холдинг «Еволюшен Медіа» заявляє, що через адміністративний тиск була достроково припинена рекламна кампанія мультимедійного бренда «Коментарі:».

Про це йдеться у прес-релізі холдингу «Еволюшен Медіа», переданому агентству УНІАН.

За інформацією холдингу, у рекламній кампанії мультимедійного бренда «Коментарі:» (газета + Інтернет-портал + додатки для мобільних пристроїв) використовується обкладинка газети «Коментарі:» №3 (248) від 21 січня 2011 року із зображенням голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА.

Реклама була розміщена в ефірі національних телеканалів та на носіях зовнішньої реклами.

Як ідеться у прес-релізі, днями прес-секретар голови ВР Ольга ЧОРНА «звернулася до телеканалів та агентств зовнішньої реклами з вимогою припинити використання зображення В.ЛИТВИНА у рекламній кампанії. Копія відповідного листа потрапила у розпорядження редакції тижневика «Коментарі:».

За інформацією «Еволюшен Медіа», «під час усного спілкування з працівниками газети О.ЧОРНА повідомила, що В.ЛИТВИНУ ця фотографія дуже не сподобалася через те, що «він на ній перекошений». При цьому дотепер холдинг не отримав від В.ЛИТВИНА жодного звернення щодо заборони використання його зображення».

«Унаслідок адміністративного тиску рекламна кампанія була достроково припинена» на всіх телеканалах та на частині носіїв зовнішньої реклами, зазначили у холдингу.

Водночас у холдингу зауважили, що «з огляду на те, що В.ЛИТВИН є публічною особою, а його фотографія була зроблена під час публічного заходу, холдинг «Еволюшен Медіа» вважає подібні дії неправомірними і такими, що суперечать загальноприйнятим європейським принципам свободи преси.

Редакція газети «Коментарі:» та весь видавничий холдинг «Еволюшен Медіа» звертається до В.ЛИТВИНА з проханням припинити дії його прес-секретаря та не чинити перепони рекламній кампанії тижневика.

На думку журналістів, «цей випадок є прикладом втручання чиновників у діяльність засобів масової інформації. Така практика неприпустима та загрожує свободі слова в Україні».

Усі бажаючі можуть переглянути матеріали забороненої рекламної кампанії тижневика «Коментарі:» за адресою: http://politics.comments.ua/2011/03/23/241004/u-litvina-zapreshchayut.html

«Еволюшен Медіа» нагадує, що це не перший подібний випадок тиску на газету «Коментарі:». Раніше знімалася зовнішня реклама тижневика із зображеннями Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО (у Києві) та Геннадія КЕРНЕСА (у Харкові).

Водночас прес-секретар голови Верховної Ради О.ЧОРНА у коментарі УНІАН сказала, що заява газети «Коментарі:» «з приводу того, що я від них щось вимагала або щось їм забороняла, абсолютно не має під собою жодної підстави».

За її словами, усе почалося з того, що керівник їхнього рекламного відділу “звернувся до мене з проханням дати дозвіл на використання зображення В.ЛИТВИНА у рекламі, оскільки цього від них вимагав канал «Інтер» після того, як «Коментарі:» звернулися до каналу з проханням розмістити їхню рекламу”.

«Зрозуміло, що жодного дозволу вони не одержали, тому що й так давно вже використовують це зображення і досі не отримали такий дозвіл», - додала О.ЧОРНА.

За її словами, юристи підтвердили, що телеканал «Інтер» був правий, оскільки стаття 8 Закону «Про рекламу» вимагає дозволу людини, ім`я або зображення якої використовується у рекламі.

При цьому вона додала, що також «існує ще 308 стаття Цивільного кодексу України з аналогічним змістом».

О.ЧОРНА підтвердила, що написала листа, «у якому з посиланням на норми цих законів я звернулася до каналів і до операторів зовнішньої реклами». За її словами, у цьому листі «я всього лише вказала, що існують такі положення юридичні і жодного дозволу на використання свого зображення в рекламі В.ЛИТВИН не давав».

«Абсолютно ніяких вимог зняти або заборонити цю рекламу в цих листах не містилося», - наголосила прес-секретар голови ВР.

О.ЧОРНА сказала: «Говорити про якийсь адміністративний тиск не доводиться - це лише хвора уява співробітників газети «Коментарі:», які просто хочуть приховати свої неправомірні дії».