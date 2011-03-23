Кучму знову викликали на допит

У четвер, 24 березня, колишній Президент України Леонід КУЧМА має з’явитися на черговий допит до Генеральної прокуратури.

Про це повідомляє сайт Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”.

Як уточнюють у фонді, у постанові Генпрокуратури, з якою Л.КУЧМА ознайомився сьогодні, йдеться про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 166 Кримінального кодексу України 1960 року.

“Завтра на 10.00 Л.КУЧМУ знову викликають до Генеральної прокуратури”, - повідомили у фонді “Україна”.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня перший заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо Л.КУЧМИ. За словами першого заступника генпрокурора, Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Р.КУЗЬМІН також повідомив, що Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.