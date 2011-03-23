Хара не вважає Семенюк-Самсоненко конкурентом

Голова Федерації профспілок України Василь ХАРА вважає, що керівник Всеукраїнської громадської організації «Союз жінок України «За майбутнє дітей» Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО не може скласти йому конкуренцію під час виборів нового голови федерації, котрі мають відбутися завтра в рамках VI з`їзду ФПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ХАРА сказав журналістам, що пікетування з`їзду ФПУ з боку регіональних організацій профспілок є «проплаченим». «Близько 300 чоловік проплачені, ми це знаємо, мали показати тут невдоволення народу. Це не наші члени профспілок», - заявив він.

Також В.ХАРА підкреслив, що майно ФПУ є приватним і не може бути предметом посягання. «СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО коли керувала Держмайном, ставила питання інвентаризації всього майна Федерації профспілок з тим, щоб забрати його...», - заявив В.ХАРА.

Як повідомляв УНІАН, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО має намір балотуватися на посаду голови Федерації профспілок України.

Вона заявила, що здійснюються перешкоди для її участі в цьому з`їзді, зокрема, статутна комісія досі не надала їй запрошення на з`їзд. За інформацією В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, формальною причиною для відмови стало те, що вона не вказала в анкеті своє громадянство і не має 5-річного стажу роботи в профспілкових органах ФПУ. У той же час В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО зазначила, що після одержаних зауважень надала комісії нотаріально завірену копію довідки про те, що є громадянином України.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО також не виключила звернення до суду, якщо її не допустять до участі в з`їзді ФПУ.

З`їзд ФПУ, котрий розпочав роботу сьогодні в Києві, пікетували представники регіональних профспілкових організацій. Вони виступали проти безальтернативних виборів голови ФПУ.