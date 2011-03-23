Російські чиновники гальмують вступ України до Митного союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таку думку висловив сьогодні на прес-конференції в Москві перший віце-президент Центру моделювання стратегічного розвитку Григорій ТРОФИМЧУК.

«Російські чиновники у великій мірі гальмують входження України в створений Митний союз», – сказав він.

На думку Г.ТРОФИМЧУКА, російські чиновники по-бюрократичному підходять до реклами й пропаганди Митного союзу і не можуть пояснити Україні та її населенню, які вигоди він несе.

«Цим питанням, за великим рахунком, ніхто не займався зі сторони Росії», – сказав Г.ТРОФИМЧУК, зазначивши при цьому, що, наприклад, НАТО в Україні веде активну інформаційну роботу.

На його думку, потрібно пожвавити рекламу Митного союзу для України, проте немає бажання витрачати на це гроші. «Росія діє в корені не вірно, коли веде кампанію із залучення України в Митний союз. Росія повинна піти на різке зниження цін, в першу чергу з важливих для України питань – тарифів на газ», – вважає російський експерт.

«Коли відкривається новий магазин, власники знижують ціни в збиток собі для того, щоб привернути покупця, потім вони зростають більш ніж у два рази, але люди це вже нормально сприймають», – додав він.

Г.ТРОФИМЧУК підкреслив, що інформація про переваги Митного союзу повинна бути дуже зрозумілою й доступною, зокрема, необхідно показати, що ряд груп товарів стануть дешевшими. «Це буде найпотужнішим мотором», – упевнений він.

При цьому експерт зазначив, що Росія повинна робити упор на населення України при пропаганді «митних цінностей». Він вважає, що Київ зараз на переговорах із Брюсселем про зону вільної торгівлі намагається шантажувати можливим вступом до Митного союзу.