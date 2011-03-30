Хто має розпоряджатися музеями Лаври? (опитування)

Більшість киян вважає, що музейну частину Києво-Печерської Лаври не варто передавати у розпорядження Церкви.

Про це свідчать результати останнього соціологічного дослідження, проведеного «Українським демократичним колом» на замовлення Інституту політики, повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови Верховної Ради Миколи ТОМЕНКА.

Зокрема, абсолютна більшість киян (71,4) дотримується думки, що музейну частину Києво-Печерської Лаври не слід передавати у розпорядження Церкви – вона має залишатись національним музеєм.

Разом з тим 14,8% вважають, що музейну частину Києво-Печерської Лаври треба передати у розпорядження Українській православній церкві Київського патріархату, і тільки 4,6% висловились за те, щоб передати Українській православній церкві Московського патріархату. Не змогли визначитись з відповіддю 9,2% респондентів.

При цьому належність до певної конфесії не впливає на думку стосовно долі музейної частини Києво-Печерської Лаври. Переважна більшість тих, хто відносить себе до УПЦ КП та УПЦ МП (відповідно, 71% і 72%), вважають, що музейна частина Лаври має залишатись музеєм.

Коментуючи результати опитування, М.ТОМЕНКО зазначив, що влада, вирішуючи долю музеїв Києво-Печерської Лаври, має, окрім аргументів фахівців, які категорично проти виселення музею, звернути увагу на позицію киян у цьому питанні.

“Влада загалом та київська влада зокрема повинні визначитися: у своїй діяльності вони підтримують киян чи інтереси керівництва однієї з православних конфесій”, - підкреслив віце-спікер.

Репрезентативне вибіркове опитування дорослого населення Києва було проведено «Українським демократичним колом» на замовлення Інституту політики 19-25 березня 2011 року. Усього за місцем проживання опитано 800 респондентів віком від 18 років і старше. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±3,5%.