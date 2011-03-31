Тимошенко подарувала Турчинову новий план дій в екстремальних умовах

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО подарувала своєму заступникові Олександру ТУРЧИНОВУ на день народження план дій в екстремальних умовах.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО написала на своїй сторінці у Twitter.

"Сьогодні День народження у Саші (ТУРЧИНОВА). Мій справжній та щирий друг через все життя. Подарувала йому новий План Дій в екстремальних умовах", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Пізніше лідер партії "Батьківщина" відреагувала на подарунок, який зробили у Брунеї Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ. "Президенту в Брунеї подарували довгоносу брунейську мавпу, мій подарунок ТУРЧИНОВУ на фоні цього виглядає менш оригінально", - вважає вона.