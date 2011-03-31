Міськрада Чернівців заборонила приватизацію комунальних підприємств

Депутати більшості Чернівецької міської ради проголосували за заборону на приватизацію і передачу в оренду найбільших комунальних підприємств міста – КП «МТК «Калинівський ринок», КП «Міжнародний аеропорт Чернівці» і КП «Чернівціводоканал». Про це УНІАН повідомив депутат міськради Олександр ПАСКАРЬ.

Він додав, що Чернівецька міська рада також усунула від виконання службових обов`язків директора КП «МТК «Калинівський ринок» Івана РИНЖУКА, директора КП «Міжнародний аеропорт Чернівці» Володимира КАЛИНЮКА і начальника КП «Чернівціводоканал» Дмитра ЧИКАНОВСЬКОГО.

«Депутатську коаліцію неодноразово обвинувачували в бажанні встановити контроль над комунальними підприємствами з їх подальшою приватизацією. Сьогодні ми дали нашим опонентам мотивовану відповідь: найбільші чернівецькі підприємства назавжди залишаться у власності місцевої громади, - заявив О.ПАСКАРЬ.

За його словами, депутати Чернівецької міської ради беруть на себе відповідальність за всебічний розвиток підприємств Чернівців і гарантують відповідне збільшення доходів до міського бюджету.

«Ліквідація корупційних схем у діяльності ринку, водоканалу, аеропорту дозволить одержати мільйони гривень, які будуть витрачені на розв’язання актуальних проблем Чернівців – ремонт доріг, водоканалу, ЖКГ, лікарень. Ми готові і будемо нести відповідальність перед громадою», - сказав О.ПАСКАРЬ.

Нагадаємо, раніше міський голова Чернівців Микола ФЕДОРУК заявляв про намір зацікавлених осіб, пов`язаних з депутатською більшістю в міській раді, приватизувати найбільші підприємства Чернівців, зокрема, МТК «Калинівський ринок».

31 березня Чернівецька міськрада достроково припинила повноваження мера Чернівців М.ФЕДОРУКА, мотивуючи своє рішення зловживаннями з боку міського голови, членів виконкому і керівників комунальних підприємств.