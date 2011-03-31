Піскун: мене попереджали, що можу вирушити слідом за Георгієм
Якщо справа Гонгадзе просуватиметься
Колишній генеральний прокурор України Святослав ПІСКУН стверджує, що йому погрожували, якщо кримінальна справа про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе просуватиметься.
Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН .
"Я дозволив собі так далеко зайти, оскільки хотів, щоб люди повірили в можливість правосуддя. Хоча мене попереджали, що я у такому разі можу вирушити слідом за Георгієм", - сказав С.ПІСКУН.
За його словами, у 2003 році, після того, як було затримано екс-генерала МВС Олексія ПУКАЧА, стало зрозуміло, що "це справа рук міліціонерів". "І впродовж двох-трьох тижнів ми б закінчили першу фазу розслідування, встановили б виконавців. Але, на жаль, Леонід Данилович вирішив мене зняти з посади, призначив прокурором Геннадія ВАСИЛЬЄВА. ПУКАЧА відпустили, слідчу групу розпустили. І після цього справою стало неможливо займатися", - наголосив екс-генпрокурор.
Водночас він звернув увагу на те, що "у 2005 році перша слідча дія, яку я зробив, повернувшись на пост прокурора, це було відновлення розслідування у справі Гонгадзе, арешт міліціонерів, їх затримання, збір доказів, огляд місця події. Ми дуже довго шукали голову Георгія. Один з обвинувачених сказав, що він імовірно викинув якісь речі Георгія. Щоб їх знайти ми місяць топили мерзлу землю. Місяць! Ми попросили допомогти ЖВАНІЮ – він тоді був міністром надзвичайних ситуацій. ЖВАНІЯ виділив нам загін, намети. Ми гріли багаттями землю і копали у пошуках речових доказів", - сказав С.ПІСКУН, додавши при цьому, що оскільки О.ПУКАЧА було звільнено з-під варти, ті пошуки нічим не закінчилися.