Тимошенко: шлях розвитку України не аналогічний російському

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що шлях розвитку України, вибраний діючою владою, не є аналогічним російському.

Таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила в інтерв`ю телеканалу Euronews.

"Ні, вона (Україна — УНІАН) рухається в бік несвободи, недемократії, несправедливості і корупції. Ось у який бік вона рухається, і цей напрямок не має нічого спільного з Росією", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Відповідаючи на запитання про українсько-російські відносини, лідер партії "Батьківщина" сказала: "Мені хотілося б, щоб ці зв`язки ставали партнерськими, а не зв`язками старшого і молодшого брата, не зв`язками начальника і підлеглого, не зв`язками великої могутньої країни і, як то кажуть, прилеглої території. Я хочу, щоб це були сусідські, партнерські, рівні зв`язки, які дають взаємну користь і взаємне задоволення двом країнам".