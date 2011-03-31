Суд звільнив з-під варти одного з 9 членів "Тризубу"
20:34, 31 березня 2011Політика
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Повідомлення з Запоріжжя
|Едуард Андрющенко
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення виніс сьогодні Жовтневий районний суд міста Запоріжжя, де почалося слухання по суті справи обвинувачених у пошкодженнях пам`ятника Сталіну і обкому КПУ в Запоріжжі.
Довідка УНІАН. Пам`ятник Сталіну в Запоріжжі було встановлено 5 травня 2010 року на території Запорізького обкому КПУ. 28 грудня 2010 року невідомі пошкодили бюст Сталіна, відрізавши голову. В новорічну ніч стався вибух на території Запорізького обкому КПУ, внаслідок чого пам`ятник Сталіну було повністю зруйновано.
Правоохоронні органи за підозрою в пошкодженні пам`ятника Сталіну в Запоріжжі затримали понад 10 членів ВО "Тризуб".
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