Суд звільнив з-під варти одного з 9 членів "Тризубу"

Суд звільнив з-під варти Едуарда АНДРЮЩЕНКА - одного з 9 тризубівців, обвинувачених у пошкодженнях пам`ятника Сталіну в Запоріжжі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення виніс сьогодні Жовтневий районний суд міста Запоріжжя, де почалося слухання по суті справи обвинувачених у пошкодженнях пам`ятника Сталіну і обкому КПУ в Запоріжжі.

Довідка УНІАН. Пам`ятник Сталіну в Запоріжжі було встановлено 5 травня 2010 року на території Запорізького обкому КПУ. 28 грудня 2010 року невідомі пошкодили бюст Сталіна, відрізавши голову. В новорічну ніч стався вибух на території Запорізького обкому КПУ, внаслідок чого пам`ятник Сталіну було повністю зруйновано.

Правоохоронні органи за підозрою в пошкодженні пам`ятника Сталіну в Запоріжжі затримали понад 10 членів ВО "Тризуб".